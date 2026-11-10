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    Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 20:06
    Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

    Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы (PDVSA) и американская корпорация ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Как передает Report со ссылкой на Venezolana de Televisión, об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, присутствовавшая на церемонии подписания документа. "Я надеюсь, что этот меморандум в ближайшее время приведет к заключению конкретных соглашений, которые принесут результаты и ожидаемые инвестиции", - подчеркнула она.

    По ее словам, сотрудничество должно принести пользу как американской компании, так и венесуэльской экономике.

    Родригес уточнила, что меморандум распространяется на нефтяные месторождения с запасами в миллиарды баррелей. По ее оценке, ExxonMobil обладает необходимыми технологиями, капиталом и производственными возможностями для реализации проектов, тогда как Венесуэла располагает значительными ресурсами и квалифицированными специалистами нефтегазовой отрасли.

    Родригес также заверила, что власти страны обеспечат американской компании надежные правовые условия и безопасность ведения деятельности. По ее мнению, достигнутые договоренности станут дополнительным стимулом для развития национальной экономики.

    Делси Родригес Венесуэла ExxonMobil Меморандум о взаимопонимании
    Venesuela və "ExxonMobil" energetika sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb
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