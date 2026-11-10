Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы (PDVSA) и американская корпорация ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Как передает Report со ссылкой на Venezolana de Televisión, об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, присутствовавшая на церемонии подписания документа. "Я надеюсь, что этот меморандум в ближайшее время приведет к заключению конкретных соглашений, которые принесут результаты и ожидаемые инвестиции", - подчеркнула она.

По ее словам, сотрудничество должно принести пользу как американской компании, так и венесуэльской экономике.

Родригес уточнила, что меморандум распространяется на нефтяные месторождения с запасами в миллиарды баррелей. По ее оценке, ExxonMobil обладает необходимыми технологиями, капиталом и производственными возможностями для реализации проектов, тогда как Венесуэла располагает значительными ресурсами и квалифицированными специалистами нефтегазовой отрасли.

Родригес также заверила, что власти страны обеспечат американской компании надежные правовые условия и безопасность ведения деятельности. По ее мнению, достигнутые договоренности станут дополнительным стимулом для развития национальной экономики.