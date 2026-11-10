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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 19:35
    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными

    Первый день трехсторонних переговоров США, Украины и РФ в Абу-Даби был конструктивным и довольно содержательным.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Сегодня первый день встреч – сначала был разговор с европейскими и американскими партнерами, потом – трехсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями. Благодарен всем партнерам Украины за поддержку.

    Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет", - написал он.

    По словам украинского лидера, стороны детально обсудили содержание гарантий безопасности Украине и фундамент их долгосрочного функционирования.

    "Нужны реальные инструменты для предотвращения любых попыток возобновления войны. Была и тематика необходимости шагов по деэскалации... Главное – реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю США за организацию этих переговоров и ОАЭ за надежную переговорную площадку", - подчеркнул Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlar konstruktiv və məzmunlu idi
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