Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными

Первый день трехсторонних переговоров США, Украины и РФ в Абу-Даби был конструктивным и довольно содержательным.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня первый день встреч – сначала был разговор с европейскими и американскими партнерами, потом – трехсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями. Благодарен всем партнерам Украины за поддержку.

Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет", - написал он.

По словам украинского лидера, стороны детально обсудили содержание гарантий безопасности Украине и фундамент их долгосрочного функционирования.

"Нужны реальные инструменты для предотвращения любых попыток возобновления войны. Была и тематика необходимости шагов по деэскалации... Главное – реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю США за организацию этих переговоров и ОАЭ за надежную переговорную площадку", - подчеркнул Зеленский.