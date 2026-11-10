Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlar konstruktiv və məzmunlu idi
- 10 noyabr, 2026
- 19:55
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ABŞ, Ukrayna və Rusiyanın Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlarının ilk günü konstruktiv və olduqca məzmunlu olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında yazıb.
"Bu gün görüşlərin ilk günüdür – əvvəlcə avropalı və amerikalı tərəfdaşlarla söhbət olub, sonra isə bizim, Amerika və Rusiya nümayəndə heyətlərimiz arasında üçtərəfli format. Dəstəyə görə Ukraynanın bütün tərəfdaşlarına minnətdaram.
Üçtərəfli format konstruktiv və olduqca məzmunlu idi. Humanitar addımların zəruriliyini və mümkün parametrlərini müzakirə etməyə imkan tapdıq. Əsirlərin azad edilməsi prioritetdir", - o yazıb.
Ukrayna liderinin sözlərinə görə, tərəflər Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin məzmununu və onların uzunmüddətli fəaliyyətinin əsasını ətraflı şəkildə müzakirə ediblər.
"Müharibənin bərpasına yönəlmiş hər hansı cəhdlərin qarşısını almaq üçün real alətlər lazımdır. Deeskalasiya addımlarının zəruriliyi mövzusu da var idi... Əsas məsələ sülhü real şəkildə yaxınlaşdırmaqdır və Ukrayna tərəfindən yalnız məhsuldar, keyfiyyətli, dürüst iş olacaq. Bu danışıqların təşkilinə görə ABŞ-yə və etibarlı danışıqlar platformasına görə BƏƏ-yə təşəkkür edirəm", - Zelenski vurğulayıb.