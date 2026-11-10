İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlar konstruktiv və məzmunlu idi

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 19:55
    Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlar konstruktiv və məzmunlu idi

    ABŞ, Ukrayna və Rusiyanın Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqlarının ilk günü konstruktiv və olduqca məzmunlu olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında yazıb.

    "Bu gün görüşlərin ilk günüdür – əvvəlcə avropalı və amerikalı tərəfdaşlarla söhbət olub, sonra isə bizim, Amerika və Rusiya nümayəndə heyətlərimiz arasında üçtərəfli format. Dəstəyə görə Ukraynanın bütün tərəfdaşlarına minnətdaram.

    Üçtərəfli format konstruktiv və olduqca məzmunlu idi. Humanitar addımların zəruriliyini və mümkün parametrlərini müzakirə etməyə imkan tapdıq. Əsirlərin azad edilməsi prioritetdir", - o yazıb.

    Ukrayna liderinin sözlərinə görə, tərəflər Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin məzmununu və onların uzunmüddətli fəaliyyətinin əsasını ətraflı şəkildə müzakirə ediblər.

    "Müharibənin bərpasına yönəlmiş hər hansı cəhdlərin qarşısını almaq üçün real alətlər lazımdır. Deeskalasiya addımlarının zəruriliyi mövzusu da var idi... Əsas məsələ sülhü real şəkildə yaxınlaşdırmaqdır və Ukrayna tərəfindən yalnız məhsuldar, keyfiyyətli, dürüst iş olacaq. Bu danışıqların təşkilinə görə ABŞ-yə və etibarlı danışıqlar platformasına görə BƏƏ-yə təşəkkür edirəm", - Zelenski vurğulayıb.

    Volodimir Zelenski Əbu-Dabi görüşü Ukrayna-Rusiya sülh prosesi
    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными
    Zelenskyy calls first day of Abu Dhabi talks constructive
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:41
    Rusiya-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə keçiriləcək
    Digər ölkələr
    22:35
    Argentina millisi baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini uzadıb
    Futbol
    22:32
    ABŞ-də neft hasilatı rekord həddə çatıb
    Energetika
    22:17
    Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    22:06
    Rusiya Konstantinovkada minatəmizləmə işlərinə başlamağa hazırdır
    Region
    22:06
    Foto
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır
    Xarici siyasət
    21:55
    Foto
    Video
    Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    21:50
    Ayxan Abbasov: "Millimizin futbolçuları hazırda yaxşı formadadırlar"
    Futbol
    21:46
    Nəvəsinin andiçmə mərasiminə gedərkən itən kişinin meyiti tapılıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti