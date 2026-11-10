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    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 20:16
    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС

    Более 5 тыс. сотрудников полиции Ирландии будут задействованы в обеспечении безопасности во время неформального саммита лидеров Евросоюза и встречи Европейского политического сообщества в Дублине.

    Как передает Report со ссылкой на RTE, мероприятия пройдут 12–13 ноября с участием представителей около 50 стран.

    В дни проведения встреч на улицах Дублина ежедневно будут дежурить около 1 тыс. правоохранителей, в том числе 500 сотрудников подразделений охраны общественного порядка и 500 вооруженных полицейских из тактических подразделений, включая группы вооруженной поддержки и экстренного реагирования.

    Всего в рамках операции запланировано 15 тыс. 12-часовых полицейских смен.

    Кроме того, ирландская полиция закупила современную систему противодействия беспилотникам для предотвращения несанкционированных и потенциально опасных полетов дронов.

    В связи с проведением саммитов с утра 11 ноября до 14 ноября в воздушном пространстве Дублина будут действовать масштабные ограничения.

    Европейский союз (ЕС) Меры безопасности
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