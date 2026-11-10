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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Dublində 5 mindən çox polis Aİ sammitlərinin təhlükəsizliyini təmin edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 20:32
    Dublində 5 mindən çox polis Aİ sammitlərinin təhlükəsizliyini təmin edəcək

    İrlandiya polisinin 5 mindən çox əməkdaşı Dublində Avropa İttifaqı (Aİ) liderlərinin qeyri-rəsmi sammiti və Avropa Siyasi İcmasının görüşü zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə cəlb olunacaq.

    "Report" RTE-yə istinadən xəbər verir ki, tədbirlər noyabrın 12-13-də təxminən 50 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək.

    Görüşlərin keçirildiyi günlərdə Dublin küçələrində hər gün təxminən min hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı, o cümlədən ictimai asayişin mühafizəsi bölmələrinin 500 əməkdaşı və silahlı dəstək və çevik reaksiya qrupları da daxil olmaqla, taktiki bölmələrdən 500 silahlı polis növbə çəkəcək.

    Bundan əlavə, İrlandiya polisi dronların icazəsiz və potensial təhlükəli uçuşlarının qarşısını almaq üçün pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı müasir mübarizə sistemi alıb.

    Sammitlərin keçirilməsi ilə əlaqədar noyabrın 11-i səhər saatlarından noyabrın 14-dək Dublinin hava məkanında genişmiqyaslı məhdudiyyətlər qüvvədə olacaq.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Avropa Siyasi İcması Dublin İrlandiya
    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС
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