Число погибших при пожаре в жилом доме в Петербурге выросло до пяти человек

Число погибших в результате пожара в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге выросло до пяти человек.

Число погибших в результате пожара в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге выросло до пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Еще один пострадавший при пожаре умер. Общее число погибших в результате происшествия выросло до пяти", - сказала представитель пресс-службы Екатерина Борисова.

Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ход и результаты расследования поставили на контроль в прокуратуре Центрального района города.