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В Грузии раскритиковали заключение Венециаской комиссии по закону об иноагентах

В Грузии раскритиковали заключение Венециаской комиссии по закону об иноагентах В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвали лишенным правовых оснований заключение Венецианской комиссии по закону "О прозрачности иностранного влияния", в котором содержится призыв к властям страны его отозвать.
В регионе
21 мая 2024 г. 23:30
В Грузии раскритиковали заключение Венециаской комиссии по закону об иноагентах

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвали лишенным правовых оснований заключение Венецианской комиссии по закону "О прозрачности иностранного влияния", в котором содержится призыв к властям страны его отозвать.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступила на брифинге член парламентского большинства Саломе Курасбедиани.

По ее словам, заключение Венецианской комиссии наполнено политическими посылами, лишено правового профессионального обоснования и содержит целый ряд фактологически неверной информации.

"В конечном итоге Венецианскую комиссию заставили написать даже то, что прозрачность НПО и СМИ - это плохо и недемократично. Разумеется, это подрывает доверие к этой организации и те ценности, которым она должна служить", - отметила депутат.

В качестве примера неверной информации, представленной в заключении, Курасбедиани назвала то, что в обсуждении законопроекта якобы не имели возможности участвовать заинтересованные лица. При этом в обсуждении нормы на заседаниях юридического комитета участвовали представители оппозиции и НПО. Также Венецианская комиссия говорит о том, что протесты в Тбилиси против закона были абсолютно мирными, хотя имели место случаи нападения на правоохранителей и факты штурма здания парламента, а также повреждения имущества.

"Немыслимо, что Венецианская комиссия, которая прежде занималась анализом правовых актов, перешла на политическую оценку уличных акций. Этот подход комиссии ярко свидетельствует о ее так называемой объективности, что, по идее, не оставляет никакого пространства для дальнейшего анализа заключения комиссии", - отметила Курасбедиани.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты намерены преодолеть его.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Venesiya Komissiyasının xarici agentlər haqqında qanunla bağlı rəyi tənqid edilib

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