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Спикер парламента Армении: Пришло время обсудить вопрос налогообложения церкви

Спикер парламента Армении: Пришло время обсудить вопрос налогообложения церкви В ближайшее время нужно обсудить вопрос налогообложения Армянской Апостольской церкви (ААЦ).
В регионе
21 мая 2024 г. 16:46
Спикер парламента Армении: Пришло время обсудить вопрос налогообложения церкви

В ближайшее время нужно обсудить вопрос налогообложения Армянской Апостольской церкви (ААЦ).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе заседания законодательного органа.

Вопрос налогообложения ААЦ поднимался неоднократно. На эти упреки в Первопрестольном Св. Эчмиадзине отвечали, что платят налоги, однако церковь освобождена от определенных видов налогов в силу характера своей образовательной, социальной и благотворительной деятельности. Церковь не платит налог на имущество, однако, вместе с тем, она не получает от государства средства на сохранение и благоустройство духовных очагов.

"Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у Диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги", – заявил Симонян.

Спикер заявил, что хочет понять, почему "священнослужитель выше простого бизнесмена", который платит налоги.

Симонян также недоволен тем, что протестующие собираются прямо на территории резиденции Католикоса Всех армян в Ереване, во дворе церкви Св. Анны.

Отметим, что ежедневно во дворе церкви Св. Анна лидер движения "Тавуш во имя Родины" проводит встречи с гражданами и представляет итоги прошедшего дня, а также планы на следующий.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Kilsənin vergiyə cəlb edilməsi məsələsini müzakirə etməyin vaxtı çatıb
Версия на английском языке Armenian Parliament speaker: Time to discuss issue of church taxation

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