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    Генсек НАТО пообещал Грузии помощь альянса

    НАТО поддерживает Грузию на пути членства в евроатлантические структуры

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся в Тбилиси с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Грузии продолжить реформы и отметил, что альянс будет оказывать помощь в этом процессе.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    По данным, генсек НАТО и члены Североатлантического совета прибыли в Грузию в среду с двухдневным визитом.

    НАТО поддерживает Грузию на пути членства в евроатлантические структуры. Я повторюсь и отмечу, что мы должны помочь Грузии в процессе реформ. Главным моим советом для Грузии будет одно — продолжить все реформы", — заявил Столтенберг на конференции "Изменение геостратегического ландшафта Европы после Варшавского саммита" НАТО.

    Он отметил успешно проведенные в Грузии реформы, в том числе в сфере безопасности, права и избирательной системы.

    "Станет ли Грузия членом НАТО, это зависит лишь от 29 стран членов НАТО", — добавил генсек. 

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