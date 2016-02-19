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    ​Генпрокурор Украины подал в отставку

    Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об отставке

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об отставке, оно уже поступило в администрацию президента страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что попросил Шокина, деятельностью которого недовольны ряд парламентских фракций, уйти в отставку.

    По Конституции Украины, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности с согласия Верховной рады президентом страны. Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку. Срок полномочий генпрокурора — пять лет. Шокин был назначен на должность в феврале 2015 года.

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