​Генпрокурор Украины подал в отставку

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об отставке, оно уже поступило в администрацию президента страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что попросил Шокина, деятельностью которого недовольны ряд парламентских фракций, уйти в отставку.

По Конституции Украины, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности с согласия Верховной рады президентом страны. Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку. Срок полномочий генпрокурора — пять лет. Шокин был назначен на должность в феврале 2015 года.