​Гарибашвили: В Грузии самый низкий уровень безработицы за 11 лет

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Впервые за последние 11 лет в Грузии зафиксирован самый низкий показатель безработицы, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценил статистические данные по безработице-трудоустройству, как результат правильной политики правительства страны.

"Уровень безработицы снизился на 2,2% и возросло количество трудоустроенных. Это очень хороший показатель. Благодаря содействию нашего правительства и правильной политике в прошлом году было создано 33 100 рабочих мест. И что самое главное, 90% новых рабочих мест приходится на частный сектор. Следует отметить, что такое сокращение безработицы не было зафиксировано в Грузии в течение 11 лет", - отметил глава правительства.

Премьер сообщил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,8%, а в первом квартале текущего года - 3,2%, что является беспрецедентным показателем в регионе.