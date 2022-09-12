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Гайдай: В ближайшее время может начаться деоккупация Луганска

Гайдай: В ближайшее время может начаться деоккупация Луганска Деоккупация населенных пунктов Луганской области Украины может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области.
В регионе
12 сентября 2022 г. 16:07
Гайдай: В ближайшее время может начаться деоккупация Луганска

Деоккупация населенных пунктов Луганской области Украины может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что, возможно, скоро начнется освобождение Луганской области, поэтому местным жителям нужно приготовиться.

"После окончательной деоккупации Лимана - эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут", - объяснил Гайдай.

По его словам, оккупанты пытаются выехать из Луганской области, грабя местное население. При этом российская армия, которая все еще остается в регионе, деморализована. Оккупанты готовятся к поражению, хотят бежать и пьянствуют.

"Там, где партизаны подняли украинские флаги - они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять", - подчеркнул глава ОВА.

Гайдай добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Qayday: "Luqanskın azad edilməsi yaxın vaxtlarda başlaya bilər"

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