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    СМИ: Россия выразила озабоченность в связи с возможным сближением Израиля и Турции

    Россия выразила озабоченность относительно предполагаемых сделок о покупке турецкой стороной израильского газа

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Россия выразила озабоченность в связи с возможным сближением Израиля и Турции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на газету "Гаарец", об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором МИД Израиля Дори Гольдом.

    Согласно информации, Россия выразила озабоченность в связи с вероятным усилением влияния Турции в секторе Газы, а также относительно предполагаемых сделок о покупке турецкой стороной израильского газа.

    Сообщается, что хотя главной темой переговоров с участием израильской делегации, состоявшихся в Москве в минувший четверг, 18 февраля, была ситуация в Сирии, российская сторона также подняла тему израильско-турецкого сближения.

    Россия также выразила недовольство вероятной сделкой о покупке Анкарой израильского газа. На данный момент российским поставщикам принадлежит основная доля в турецком импорте газа.

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