ФСБ задержала финансиста ИГ, на деньги которого в Стамбуле был совершен теракт

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пособника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), на отправленные им деньги в 2017 году в Стамбуле был совершен теракт.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пособника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), на отправленные им деньги в 2017 году в Стамбуле был совершен теракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.

"В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Дагестан по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ", - отметили в Центре. Его противоправная деятельность была пресечена ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом.

По данным ФСБ, мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера.

"Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле", - сообщили в ФСБ.

Тогда погибли 39 человек. Лица, организовавшие теракт, приговорены к пожизненному лишению свободы.