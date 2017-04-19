ФСБ России: Ликвидированы готовившие теракты уроженцы Средней Азии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Во Владимирской области России при попытке задержания ликвидированы двое уроженцев Средней Азии, которые были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и планировавшие совершить теракты в РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ России.

"Сотрудниками ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти лица состояли на связи у вербовщиков, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ.

На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.