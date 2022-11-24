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ФСБ РФ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

ФСБ РФ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток" ФСБ России предотвратил попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ.
В регионе
24 ноября 2022 г. 12:58
ФСБ РФ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе Южный поток

ФСБ России предотвратил попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, - отметили в спецслужбе. - Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области".

Следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 ("Приготовление к террористическому акту"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

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