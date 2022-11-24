ФСБ РФ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

ФСБ России предотвратил попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ.

ФСБ России предотвратил попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, - отметили в спецслужбе. - Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области".

Следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 ("Приготовление к террористическому акту"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").