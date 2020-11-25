ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы

Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе России, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство ". Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.

Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы — гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.

У ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.