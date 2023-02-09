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Fitch: Экономический ущерб от землетрясения в Турции может превысить $4 млрд

Fitch: Экономический ущерб от землетрясения в Турции может превысить $4 млрд В результате сокрушительного землетрясения экономический ущерб Турции, вероятно, превысит 2 млрд и может достичь 4 млрд долларов.
В регионе
9 февраля 2023 г. 16:10
Fitch: Экономический ущерб от землетрясения в Турции может превысить $4 млрд

В результате сокрушительного землетрясения экономический ущерб Турции, вероятно, превысит 2 млрд и может достичь 4 млрд долларов.

Как передает Report, такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings.

При этом страховые выплаты будут в разы ниже - около 1 млрд долларов из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. Большая часть из этой суммы будет покрыта за счет перестраховочных компаний.

По данным агентства, Турецкий пул страхования от стихийных бедствий (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городах, но не охватывает страхование жизни.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Fitch: Economic damage from earthquake in Turkiye may exceed $4B

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