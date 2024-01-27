Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях
Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областяхТурция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.
Турция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации руководителя Отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна на странице в соцсети Х.
"Коммуникация и борьба с дезинформацией являются одними из наиболее важных из этих направлений.
Надеюсь, что борьба за истину, которую мы ведем бок о бок с Азербайджаном, и дальше будет усиливаться", - отметил Фахреттин Алтун.
Напомним, что ранее Хикмет Гаджиев поблагодарил экс-главу МИД Турции, руководителя парламентской делегации в НАТО Мевлюта Чавушоглу и Фахреттина Алтуна, которые выразили поддержку нашей стране на фоне предвзятой позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Kıymetli kardeşim @HikmetHajiyev, “Tek Millet, İki Devlet” şiarı ile siz değerli Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda iş birliğini ve dayanışmayı sürdüreceğiz.
İletişim ve dezenformasyonla mücadele de bu alanların en önemlileri arasında yer almaktadır.