Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях

Турция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.

Турция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации руководителя Отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна на странице в соцсети Х.

"Коммуникация и борьба с дезинформацией являются одними из наиболее важных из этих направлений.

Надеюсь, что борьба за истину, которую мы ведем бок о бок с Азербайджаном, и дальше будет усиливаться", - отметил Фахреттин Алтун.

Напомним, что ранее Хикмет Гаджиев поблагодарил экс-главу МИД Турции, руководителя парламентской делегации в НАТО Мевлюта Чавушоглу и Фахреттина Алтуна, которые выразили поддержку нашей стране на фоне предвзятой позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы.