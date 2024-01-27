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Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях

Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях Турция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.
В регионе
27 января 2024 г. 01:47
Фахреттин Алтун: Турция продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях

Турция, руководствуясь девизом "Одна нация, два государства", продолжит сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации руководителя Отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна на странице в соцсети Х.

"Коммуникация и борьба с дезинформацией являются одними из наиболее важных из этих направлений.

Надеюсь, что борьба за истину, которую мы ведем бок о бок с Азербайджаном, и дальше будет усиливаться", - отметил Фахреттин Алтун.

Напомним, что ранее Хикмет Гаджиев поблагодарил экс-главу МИД Турции, руководителя парламентской делегации в НАТО Мевлюта Чавушоглу и Фахреттина Алтуна, которые выразили поддержку нашей стране на фоне предвзятой позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: “Azərbaycanlı qardaşlarımızla hər sahədə həmrəyliyimizi davam etdirəcəyik”

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