Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию

Европейский Союз отправит в Армению военно-техническую миссию в конце этого или в начале следующего года.

Европейский Союз отправит в Армению военно-техническую миссию в конце этого или в начале следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос.

Он отметил, что ЕС взял на себя обязательство развивать сотрудничество с Арменией, в том числе в области безопасности.

Марагос, комментируя итоги визита в Ереван делегации Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии, заявил, что в конце этого года или начале следующего Брюссель направит в Армению техническую миссию для разработки конкретных предложений по оказанию поддержки Вооруженным силам Армении.