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Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию

Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию Европейский Союз отправит в Армению военно-техническую миссию в конце этого или в начале следующего года.
В регионе
5 декабря 2023 г. 15:15
Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию

Европейский Союз отправит в Армению военно-техническую миссию в конце этого или в начале следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос.

Он отметил, что ЕС взял на себя обязательство развивать сотрудничество с Арменией, в том числе в области безопасности.

Марагос, комментируя итоги визита в Ереван делегации Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии, заявил, что в конце этого года или начале следующего Брюссель направит в Армению техническую миссию для разработки конкретных предложений по оказанию поддержки Вооруженным силам Армении.

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Версия на английском языке EU to send military-technical mission to Armenia
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ermənistana hərbi-texniki missiya göndərəcək

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