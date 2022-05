Европарламент поддержал создание трибунала, чтобы судить РФ за военные преступления

Страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своей странице в Twitter.

"Выражаем благодарность членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, которая призывает ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. В то же время мы привлечем российское руководство к ответственности", - отметил министр.