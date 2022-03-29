Еврокомиссия запустила новую систему в рамках программы финансовой поддержки Украины

Еврокомиссия запустила кампанию в поддержку Украине.

Еврокомиссия запустила новую систему, позволяющую компаниям оказывать поддержку Украине.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В рамках Stand Up For Ukraine (На защиту Украины) мы запустили новую систему, позволяющую кампаниям оказывать поддержку. Начиная от вакцин и лекарств до палаток, миллионы людей нуждаются и заслуживают всяческой нашей поддержки", - говорится в публикации.

Ранее Еврокомиссия и Канада объявили о запуске программы финансовой поддержки Украины Stand up for Ukraine. Целью этой кампании является мобилизация мирового сообщества для сбора средств в поддержку этой страны.