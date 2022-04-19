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Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева

Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева Еврокомиссия (ЕК) планирует предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.
В регионе
19 апреля 2022 г. 16:41
Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева

Еврокомиссия (ЕК) планирует предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Владимир Зеленский сообщил ранее, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Позднее он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов на анкету-опросник.

Согласно источникам, которые пожелали остаться неизвестными, ЕК намерена дать свою оценку в преддверии встречи лидеров стран ЕС 23-24 июня. По словам чиновника Евросоюза, обычно Еврокомиссии требуется от 15 до 18 месяцев, чтобы дать подобное заключение. Агентство также приводит слова представителя ЕК Эрика Мамера, который во вторник заявил журналистам, что Еврокомиссия не собирается указывать конкретные сроки выполнения работы.

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство в ЕС.

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Версия на английском языке European Commission to give preliminary response to Kyiv’s application in June
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədlik müraciətinə ilkin rəy iyunda veriləcək

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