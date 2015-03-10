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    Еврокомиссар советует властям Армении узаконить отмену пыток

    Докладчик подверг критике широко распространенную в Армении практику досудебного содержания под стражей

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Комиссар Совета Европы по правам человека, представитель Латвии в Еврокомиссии Нил Муйжниекс призвал власти Армении к реформированию судебной системы. Соответствующие рекомендации даны в его докладе, опубликованном во вторник, передает Report со ссылкой на Росбалт.

    Докладчик подверг критике широко распространенную в Армении практику досудебного содержания под стражей.

    По мнению еврокомиссара, такая мера пресечения должна быть скорее исключением, чем правилом. Чиновник призвал армянские власти к укреплению прав человека на защиту и юридическую помощь.

    По словам докладчика, особое внимание в Армении следует уделять пересмотру понятия пыток в Уголовном кодексе.

    Комиссар также призывает власти Армении привести понятие пыток в Уголовном кодексе в соответствие с международными стандартами. Гарантии против пыток и жестокого обращения должны быть закреплены как в законодательстве, так и на практике, подчеркивается в докладе.

    Также Муйжниекс считает необходимым изменить метод отбора, назначения и увольнения судей с целью повышения независимости каждого отдельного судьи.

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