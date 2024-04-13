Евгений Иванов: Для защиты Харькова и области критически не хватает современной ПВО

13:35

Для обороны города Харькова, Харьковской области у областной военной администрации недостаточно современных систем ПВО.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

"Этот вопрос обсуждается. Правительство Украины, президент Владимир Зеленский обращается ко всем международным партнерам с просьбой выделения определенного количества новых современных систем ПВО для Украины, в том числе для Харькова. Потому что только они могут отражать атаки баллистических ракет", - заявил Е. Иванов.

Иванов отметил, что время полета ракеты из Белгорода (Россия) в Харьков составляет менее минуты. "Только современные системы могут с этим справиться. Поэтому наличие систем ПВО важно для сохранения города, защиты людей. Харьков поражают как старые советские ракеты "С-300", так и сверхзвуковые ракеты класса "Х". В Харькове используются практически все виды ракет, артиллерия", - сказал он.