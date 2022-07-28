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Еще один депутат покинул правящую партию Грузии

Еще один депутат покинул правящую партию Грузии Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул ряды правящей партии "Грузинская мечта".
В регионе
28 июля 2022 г. 13:49
Еще один депутат покинул правящую партию Грузии

Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул ряды правящей партии "Грузинская мечта".

Как передает грузинское бюро Report, в связи с этим он выступил с заявлением.

Г.Мачарашвили сообщил, что присоединится к своим коллегам, покинувшим ряды правящей партии 28 июня, - Созару Субари, Михаилу Кавелашвили и Дмитрию Хундадзе.

Он заявил, что отныне будет действовать как независимый депутат.

За последний месяц партию покинули три депутата, а также региональные чиновники. Как сообщают местные СМИ, покинувшие “Грузинскую мечту” планируют создать новое движение.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyasından daha bir deputat istefa verib

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