Еще один депутат покинул правящую партию Грузии

Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул ряды правящей партии "Грузинская мечта".

Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул ряды правящей партии "Грузинская мечта".

Как передает грузинское бюро Report, в связи с этим он выступил с заявлением.

Г.Мачарашвили сообщил, что присоединится к своим коллегам, покинувшим ряды правящей партии 28 июня, - Созару Субари, Михаилу Кавелашвили и Дмитрию Хундадзе.

Он заявил, что отныне будет действовать как независимый депутат.

За последний месяц партию покинули три депутата, а также региональные чиновники. Как сообщают местные СМИ, покинувшие “Грузинскую мечту” планируют создать новое движение.