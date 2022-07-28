Еще один депутат покинул правящую партию Грузии

Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул ряды правящей партии "Грузинская мечта".
Как передает грузинское бюро Report, в связи с этим он выступил с заявлением.
Г.Мачарашвили сообщил, что присоединится к своим коллегам, покинувшим ряды правящей партии 28 июня, - Созару Субари, Михаилу Кавелашвили и Дмитрию Хундадзе.
Он заявил, что отныне будет действовать как независимый депутат.
За последний месяц партию покинули три депутата, а также региональные чиновники. Как сообщают местные СМИ, покинувшие “Грузинскую мечту” планируют создать новое движение.