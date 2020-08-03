В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты

В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября

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Оппозиционная грузинская партия "Европейская Грузия" обнародовала список кандидатов в депутаты. По сообщению местного бюро Report, от Марнеули-Гардабанского избирательного округа в депутаты выдвинута кандидатура главы Марнеульского представительства партии Ахмеда Имамгулиева. Сегодня партия объявила о начале избирательной кампании. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. По мажоритарной системе будут избраны 30 депутатов и еще 120 - по пропорциональной системе. За депутатский мандат также поборется нынешний мэр Марнеули Заур Даргаллы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram









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