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В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты

В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября
В регионе
3 августа 2020 г. 14:34
В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты

Оппозиционная грузинская партия "Европейская Грузия" обнародовала список кандидатов в депутаты.

По сообщению местного бюро Report, от Марнеули-Гардабанского избирательного округа в депутаты выдвинута кандидатура главы Марнеульского представительства партии Ахмеда Имамгулиева.

Сегодня партия объявила о начале избирательной кампании.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. По мажоритарной системе будут избраны 30 депутатов и еще 120 - по пропорциональной системе. За депутатский мандат также поборется нынешний мэр Марнеули Заур Даргаллы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha bir azərbaycanlının deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb

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