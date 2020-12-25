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Ереванский суд освободил оппозиционеров

Ереванский суд освободил оппозиционеров Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию, сообщил е
В регионе
25 декабря 2020 г. 06:56
Ереванский суд освободил оппозиционеров

Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил его адвокат Арам Вардеванян, .

"Суд удовлетворил нашу жалобу, признав неправомерным задержание полковника Шириняна за отсутствием обоснованных подозрений. Он был освобожден в зале суда", - написал Вардеванян.

Кроме того, по данным онлайн-ресурса 168.am, ереванский суд освободил также лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна, подозреваемого по той же статье "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия". Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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