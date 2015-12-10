Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может быть и речи о выводе турецких войск из Ирака, несмотря на требование властей Багдада, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган сказал, что турецкие войска находятся в Ираке не для участия в военных действиях, а для обучения вооруженных формирований иракской курдской автономии, расположенной на севере страны. Турецкий лидер сообщил, что представители его страны, США и северного Ирака проведут 21 декабря переговоры по проблеме присутствия в Ираке турецких войск.

4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая около 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга", где Анкара тренирует курдских бойцов для атак на Мосул, захваченный ИГИЛ.