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Эрдоган: Турция может ратифицировать в октябре Парижское соглашение по климату

Эрдоган: Турция может ратифицировать в октябре Парижское соглашение по климату Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату.
В регионе
22 сентября 2021 г. 02:24
Эрдоган: Турция может ратифицировать в октябре Парижское соглашение по климату

Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В следующем месяце на рассмотрение парламента поступит законопроект об утверждении Парижского соглашения. Он будет включать декларативные обязательства Анкары в соответствии с конструктивными шагами в экологической сфере", - подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, Турция никогда "не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву". "Наша страна готова предпринять должное в вопросе климатических изменений и защиты окружающей среды, - добавил он. - Наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы".

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