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Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно из РФ для отправки в бедные страны

Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно из РФ для отправки в бедные страны Турция будет перерабатывать у себя зерно из России и отправлять в бедные страны Африки.
В регионе
5 января 2023 г. 16:06
Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно из РФ для отправки в бедные страны

Турция будет перерабатывать у себя зерно из России и отправлять в бедные страны Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с региональными представителями партии справедливости и развития.

"Сегодня Россия снова заявила, что готова поставлять зерно бедным африканским странам. Мы возьмем это зерно, перемелем его на наших фабриках, превратим в муку и постараемся отправить его в эти слаборазвитые африканские страны", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye to process grain from Russia to send to poor countries

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