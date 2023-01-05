Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно из РФ для отправки в бедные страны

Турция будет перерабатывать у себя зерно из России и отправлять в бедные страны Африки.

Турция будет перерабатывать у себя зерно из России и отправлять в бедные страны Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с региональными представителями партии справедливости и развития.

"Сегодня Россия снова заявила, что готова поставлять зерно бедным африканским странам. Мы возьмем это зерно, перемелем его на наших фабриках, превратим в муку и постараемся отправить его в эти слаборазвитые африканские страны", - подчеркнул президент.