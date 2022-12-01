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Эрдоган сегодня в заседании Совбеза обсудит наземную операцию в Сирии и Ираке

Эрдоган сегодня в заседании Совбеза обсудит наземную операцию в Сирии и Ираке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 1 декабря с Совбезом страны возможную операцию турецких вооруженных сил на севере Сирии и в Ираке.
В регионе
1 декабря 2022 г. 11:45
Эрдоган сегодня в заседании Совбеза обсудит наземную операцию в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 1 декабря с Совбезом страны возможную операцию турецких вооруженных сил на севере Сирии и в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что помимо этих операций, турецкий лидер намерен обсудить вопросы региональной и международной безопасности.

"Будут проведены многосторонние оценки для новой наземной операции против террористического присутствия на севере Сирии. Будет проведена оценка операций в северном Ираке", - говорится в сообщении.

Не исключается, что Эрдоган может затронуть ситуацию вокруг Украины, отношения между этой страной и Россией, а также шагах, необходимых для урегулирования разногласий между Украиной и РФ.

Отметим, что 20 ноября Министерство нацобороны Турции объявило о начале операции "Коготь-меч". Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

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Версия на английском языке Erdogan to mull ground operation in Syria, Iraq at Security Council meeting

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