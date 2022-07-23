Эрдоган: Продолжим усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией

Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной.

Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери.

Глава государства привлек внимание к значимости соглашения по зерновому коридору, подписанного накануне в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что благодаря морским перевозкам украинского зерна, которые начнутся в ближайшие дни, Турция внесет важный вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

"Вчера в Стамбуле был достигнут важный успех. Подписано соглашение, согласно которому зерно, находящееся в хранилищах Украины, будет экспортироваться через Черное море. В церемонии принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Мы полны решимости продолжить дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией. Надеемся, на скорые позитивные новости по итогам переговоров, которые ведем по различным каналам, в том числе на уровне лидеров", - сказал он.