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Эрдоган: Продолжим усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией

Эрдоган: Продолжим усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной.
В регионе
23 июля 2022 г. 19:02
Эрдоган: Продолжим усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией

Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери.

Глава государства привлек внимание к значимости соглашения по зерновому коридору, подписанного накануне в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что благодаря морским перевозкам украинского зерна, которые начнутся в ближайшие дни, Турция внесет важный вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

"Вчера в Стамбуле был достигнут важный успех. Подписано соглашение, согласно которому зерно, находящееся в хранилищах Украины, будет экспортироваться через Черное море. В церемонии принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Мы полны решимости продолжить дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Украиной и Россией. Надеемся, на скорые позитивные новости по итогам переговоров, которые ведем по различным каналам, в том числе на уровне лидеров", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Yaxın günlərdə Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna taxılının daşınmasına başlanılacaq”

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