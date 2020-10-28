Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал TRT.

Иск в прокуратуру Анкары подал от имени президента его адвокат Хюсейн Айдын. В заявлении говорится, что публикация Charlie Hebdo не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию "свобода слова" и нарушает честь и достоинство турецкого лидера.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой.