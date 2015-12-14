Эрдоган: В регионе ощущается необходимость в нормализации отношений между Турцией и Израилем

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "В регионе ощущается необходимость в нормализации отношений между Турцией и Израилем".

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Туркменистана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас с Израилем имеются три проблемы. Мы попросили их извиниться (за гибель девяти турецких граждан во время операции на борту судна "Мави Мармара" в 2010 году - Report), они это сделали. Мы сказали, что ждем от них компенсации, этого не произошло. Кроме того, мы заявили о снятии эмбарго с Палестины. Два последних пункта не выполнены, – отметил Эрдоган. – Я сказал, что мы можем пойти по пути процесса нормализации, если будут выплачены компенсации и снято эмбарго. Процесс нормализации может принести многое нам, Израилю, Палестине и, в целом, региону. Регион нуждается в нем, и необходимо думать об интересах всех народов, населяющих его", – цитирует президента Турции газета Haber Turk.

Отметим, что министр энергетики и водных ресурсов Израиля Юваль Штайниц заявлял о возможности поставок израильского газа в Турцию.