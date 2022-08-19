Эрдоган: Назначение послов придаст импульс развитию связей между Турцией и Израилем

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Исаагом Герцогом.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Исаагом Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщается на Twitter странице Администрации президента Турции.

В ходе встречи были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Эрдоган заявил о том, что считает решение о назначении послов важным шагом на пути к позитивному развитию турецко-израильских отношений.

"Президент Эрдоган заявил, что назначение послов придаст новый импульс отношениям между двумя странами", - сказано в сообщении.

Он отметил, что Турция выступает за развитие сотрудничества и диалога на основе взаимного уважения.