Эрдоган: Мы до конца продолжим борьбу в связи с результатами выборов

“Мы до конца продолжим борьбу в связи с результатами муниципальных выборов".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на собрании организации "Мемур-Сен", говоря о результатах выборов в мэры.

“После того, как Центральная избирательная комиссия поставит точку, это дело закончится. Почему вы обеспокоены борьбой за правду?", - подчеркнул он.

Отметим, что на выборах на пост мэра Стамбула одержал победу кандидат Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу.