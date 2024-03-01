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Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума

Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума Исламофобия распространяется в мире как чума.
В регионе
1 марта 2024 г. 17:11
Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума

Исламофобия распространяется в мире как чума.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил на официальной церемонии открытия Дипломатического форума в Анталье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что основной целью Дипломатического форума является выдвижение дипломатии на первый план в кризисных ситуациях:

"Надеемся, что трехдневные дискуссии будут плодотворными для всего мира. Но у меня не такие большие надежды, так как исламофобия распространяется в мире как чума".

Президент Турции также подчеркнул, что хаос с каждым днем нарастает, а международный порядок ослабевает.

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Версия на английском языке Erdogan: Islamophobia is spreading like plague in the world
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İslamofobiya dünyada vəba kimi sürətlə yayılır

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