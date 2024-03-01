Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума

Исламофобия распространяется в мире как чума.

Исламофобия распространяется в мире как чума.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил на официальной церемонии открытия Дипломатического форума в Анталье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что основной целью Дипломатического форума является выдвижение дипломатии на первый план в кризисных ситуациях:

"Надеемся, что трехдневные дискуссии будут плодотворными для всего мира. Но у меня не такие большие надежды, так как исламофобия распространяется в мире как чума".

Президент Турции также подчеркнул, что хаос с каждым днем нарастает, а международный порядок ослабевает.