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Эрдоган готов сделать все возможное, чтобы предотвратить российско-украинский кризис

Эрдоган готов сделать все возможное, чтобы предотвратить российско-украинский кризис "Регион - это наш регион. Мы не хотим, чтобы напряженность между Россией и Украиной переросла в новый кризис. Готовы сделать для этого все возможное. Я передал эти сообщения Путину и Зеленскому. Думаю, что обе страны знают об искренности Турции и наших до
В регионе
27 января 2022 г. 04:05
Эрдоган готов сделать все возможное, чтобы предотвратить российско-украинский кризис
Реджеп Тайип Эрдоган

"Регион - это наш регион. Мы не хотим, чтобы напряженность между Россией и Украиной переросла в новый кризис. Готовы сделать для этого все возможное. Я передал эти сообщения Путину и Зеленскому. Думаю, что обе страны знают об искренности Турции и наших добрых намерениях".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

"Мы можем принять лидеров двух стран в Турции и открыть путь к миру. Регион сильно пострадал от нестабильности, и это очень негативно сказывается на нас. Мы не хотим больше войны. Считаем необходимым решать вопрос путем диалога и избегать применения силы", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Rusiya-Ukrayna böhranının qarşısını almaq üçün əlindən gələni etməyə hazırdır

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