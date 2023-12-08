Эрдоган: Франция обманывает Армению, Ереван не должен поддаваться на провокации

Франция обманывает Армению и официальный Ереван не должен поддаваться на провокации.

Франция обманывает Армению и официальный Ереван не должен поддаваться на провокации.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

“Франция уже неоднократно заявляла о поддержке Армении. Но результата не было. Франция, даже будучи сопредседателем бывшей Минской группы ОБСЕ, не смогла ничего добиться. Теперь она снова провоцирует Армению. Что будет, если они подарят бронетехнику?! Это не принесет результата. Потому что Азербайджан уже освободил свои земли от оккупации. Франция просто обманывает Армению” – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что власти Армении должны сделать выводы из того, что произошло в недавнем прошлом: “Армения не должна поддаваться на провокации. Еревану было бы выгодно оценить возможности для мира и не попасться в ловушку некоторых стран. Мир с Азербайджаном – лучший путь для Армении".