Эрдоган: Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО с учетом позиции Турции

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Иного путин быть не может.

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Иного пути быть не может.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом на мадридский саммит НАТО в Анкаре.

Он напомнил, что Турция является членом НАТО уже на протяжении 70 лет: "Мы не случайная страна в Альянсе", - подчеркнул турецкий лидер.

Ранее сообщалось о том, что Турция поставила условия перед этими странами для их вступления в Альянс.

Также сообщалось, что 28 июня в Мадриде состоится встреча между представителями Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО.