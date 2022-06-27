Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО

Завтра в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО.

Завтра в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом рассказал официальный представитель турецкого президента Турции Ибрагим Калын.

Третий раунд переговоров пройдет накануне открытия саммита НАТО. Инициатором встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, - отметил Калын.

При этом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что участие Турции в переговорах не означает, что Анкара отступит от своей позиции. Калын рассказал, что предупредил коллег из Финляндии и Швеции о последствиях отказа от "многовековой политики нейтралитета" и решения о вступлении в альянс.