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Чавушоглу: Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма четких шагов

Чавушоглу: Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма четких шагов Турция не намерена идти на какие-либо уступки в вопросах, касающихся безопасности государства и граждан. Именно с этой призмы Анкара подходит к желанию Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
В регионе
24 июня 2022 г. 14:35
Чавушоглу: Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма четких шагов

Турция не намерена идти на какие-либо уступки в вопросах, касающихся безопасности государства и граждан. Именно с этой призмы Анкара подходит к желанию Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в пятницу перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в провинции Малатья.

Он подчеркнул, что две скандинавские страны должны предпринять четкие шаги по выполнению требований Турции: "Анкара не требует от Стокгольма и Хельсинки чего-то невозможного. Мы лишь желаем прекращения поддержки террористов, а также запрета на любую деятельность сторонников этих кровавых структур в скандинавских странах", - пояснил Чавушоглу.

По его словам, финансовая и военная помощь организациям, угрожающим безопасности будущего союзника по НАТО противоречит духу и принципам военно-политического блока.

"Если Швеция и Финляндия хотят стать союзниками Турции по НАТО, то не должны воспринимать нашу страну в качестве врага. Вводить эмбарго против Турции из-за борьбы с терроризмом недопустимо. Если же эти страны будут настаивать на сохранении рестрикций, то не будут приняты в НАТО", - отметил глава дипломатии.

Министр подчеркнул, что Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма четких шагов, а не пустых заявлений.

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