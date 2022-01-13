Эрдоган: Членство Турции в ЕС остается стратегической целью

Турция выступает за активный диалог с Европейским союзом. Однако страна сталкивается с шагами по затягиванию переговоров на тему сотрудничества с Анкарой, в том числе вступления Турции в ЕС.

Турция выступает за активный диалог с Европейским союзом. Однако страна сталкивается с шагами по затягиванию переговоров на тему сотрудничества с Анкарой, в том числе вступления Турции в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре.

"Турция как и ранее нацелена на полноправное членство в ЕС", - сказал президент.

Президент Эрдоган призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения "солидарности" внутри Евросоюза.

Президент назвал Турцию "ключевой страной" для решения многих проблем в Европе.

"Без урегулирования проблем, которые происходят у границ Турции и ЕС, миграционный кризис не решить. Каждый, кто объективно анализирует ситуацию на Европейском континенте осознает и признает, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС. Благодаря Турции гуманитарный кризис масштабы миграционного кризиса снизились, также как и уровень террористической угрозы и дестабилизации", - подчеркнул турецкий лидер.