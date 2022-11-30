О нас

Эксперт: В Иране назревает раскол власти, идет жестокая борьба

Эксперт: В Иране назревает раскол власти, идет жестокая борьба В Иране назревает или уже произошел раскол среди власти. Об этом свидетельствует арест племянницы Али Хаменеи Фариды Мурадхани.
В регионе
30 ноября 2022 г. 15:17
Эксперт: В Иране назревает раскол власти, идет жестокая борьба

В Иране назревает или уже произошел раскол среди власти. Об этом свидетельствует арест племянницы Али Хаменеи Фариды Мурадхани.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По его словам, этот факт является очень показательным с точки зрения ситуации в Иране.

"Фланг Хаменеи - это часть континуума людей, которые близки к власти или являются ею. По тем скупым информационным сообщениям, можно прийти к выводу, что внутри правящей группы назревает или уже произошел раскол. Это очень важный сигнал для протестующих и тех, кто следит за ситуацией в Иране", - добавил Данилов.

Он напомнил, что в стране продолжаются народные протесты. В этом процессе важную роль играют раскол элит. Еще одной, хоть и необязательной составляющей, является переход армии или ее части на сторону участников акций, однако этого пока не происходит.

"Это свидетельство того состояния, в котором находятся правящие группы и приближенные к ним - жестокая внутренняя борьба", - подытожил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İranda hakimiyyət parçalanması yetişir, ciddi mübarizə gedir”
Версия на английском языке Expert: Split in power brewing in Iran, fierce struggle underway

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi