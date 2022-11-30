Эксперт: В Иране назревает раскол власти, идет жестокая борьба

В Иране назревает или уже произошел раскол среди власти. Об этом свидетельствует арест племянницы Али Хаменеи Фариды Мурадхани.

В Иране назревает или уже произошел раскол среди власти. Об этом свидетельствует арест племянницы Али Хаменеи Фариды Мурадхани.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По его словам, этот факт является очень показательным с точки зрения ситуации в Иране.

"Фланг Хаменеи - это часть континуума людей, которые близки к власти или являются ею. По тем скупым информационным сообщениям, можно прийти к выводу, что внутри правящей группы назревает или уже произошел раскол. Это очень важный сигнал для протестующих и тех, кто следит за ситуацией в Иране", - добавил Данилов.

Он напомнил, что в стране продолжаются народные протесты. В этом процессе важную роль играют раскол элит. Еще одной, хоть и необязательной составляющей, является переход армии или ее части на сторону участников акций, однако этого пока не происходит.

"Это свидетельство того состояния, в котором находятся правящие группы и приближенные к ним - жестокая внутренняя борьба", - подытожил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.