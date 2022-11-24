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Арестована племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Арестована племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи Племянница верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи - правозащитница Фарида Мурадхани была арестована 23 ноября.
В регионе
24 ноября 2022 г. 12:18
Арестована племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Племянница верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи - правозащитница Фарида Мурадхани была арестована 23 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Azad İran, об этом брат активистки Махмуд Мурадхани написал в Twitter.

Он сообщил, что его сестра была задержана 23 ноября после посещения прокуратуры для получения решения суда.

Отметим, что 13 января этого года правозащитница Мурадхани была задержана Министерством информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) в Тегеране, в мае она была отпущена под залог в размере 10 млрд туменов с запретом на выезд из Тегеранской провинции до завершения срока следствия.

За несколько месяцев до ареста Фарида Мурадхани запустила акцию в поддержку заключенных.

Она была арестована, после того как встретилась с семьей политического заключенного Рамина Гусейна Панахи, казненного после поездки в город Санандадж в июне 2018 года за антииранскую деятельность.

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Версия на английском языке Ali Khamenei's niece arrested
Версия на азербайджанском языке Əli Xameneinin bacısı qızı həbs edilib

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