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    Бывший спикер парламента Армении объявил об уходе из политики

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Спикер парламента Армении шестого созыва Ара Баблоян решил уйти из политики и заняться своей основной деятельностью — медициной.

    Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом он заявил в беседе с журналистами.

    Баблоян рассказал, что вернется в сферу здравоохранения и продолжит заниматься программами, которые не успел реализовать.

    "В этой сфере сделал все что мог, и теперь лучше перейти туда, где принесу больше пользы. Оперировать у меня получается лучше, чем говорить", – отметил Баблоян.

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