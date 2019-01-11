Бывший спикер парламента Армении объявил об уходе из политики

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Спикер парламента Армении шестого созыва Ара Баблоян решил уйти из политики и заняться своей основной деятельностью — медициной.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом он заявил в беседе с журналистами.

Баблоян рассказал, что вернется в сферу здравоохранения и продолжит заниматься программами, которые не успел реализовать.

"В этой сфере сделал все что мог, и теперь лучше перейти туда, где принесу больше пользы. Оперировать у меня получается лучше, чем говорить", – отметил Баблоян.