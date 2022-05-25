Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы

Задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как передает Report, об этом заявил в комментарии РИА Новости юрист, бывший депутат парламента Валерий Нагачевский.

"Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдовы, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание — это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил Нагачевский.