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Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы

Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы Задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы.
В регионе
25 мая 2022 г. 16:43
Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы

Задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как передает Report, об этом заявил в комментарии РИА Новости юрист, бывший депутат парламента Валерий Нагачевский.

"Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдовы, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание — это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил Нагачевский.

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Версия на английском языке Former head of Moldova could face up to 20 years in prison
Версия на азербайджанском языке Moldovanın keçmiş prezidentini 20 il həbs cəzası gözləyir - YENİLƏNİB

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