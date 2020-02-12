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Экс-глава ФСИН России покончил с собой прямо в зале суда

Экс-глава ФСИН покончил с собой прямо в зале суда
​Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В свою очередь, в Мосгорсуде сообщили о попытке самоубийства подсудимого Виктора Свиридова, но его смерть не подтверждают.

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

До приговора он находился под подпиской о невыезде. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда В.Свиридов покончил с собой.

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