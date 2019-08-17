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Экс-гендиректор Рустави 2 учредил телекомпанию Главный канал

Экс-гендиректор «Рустави 2» учредил телекомпанию «Главный канал»

 учредил новый телеканал. Называться он будет "Главный канал". Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Ника Гварамия написал на своей странице в Фейсбук.

"Мы начинаем! Очень скоро в эфире! Гораздо раньше, чем думаете», - пишет Ника Гварамия.

Директорами в телекомпании, согласно выписке из Реестра предпринимательских юридических лиц, являются бывшие юристы телекомпании «Рустави 2» Дмитрий Садзаглишвили и Тамта Мурадашвили, финансовым директором - Ираклий Нижарадзе.

Также, согласно выписке из Реестра, Нике Гварамия принадлежит 51% доли телекомпании, остальные 49% - Кахаберу Анджапаридзе.

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