Экс-гендиректор «Рустави 2» учредил телекомпанию «Главный канал»

учредил новый телеканал. Называться он будет "Главный канал". Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Ника Гварамия написал на своей странице в Фейсбук.

"Мы начинаем! Очень скоро в эфире! Гораздо раньше, чем думаете», - пишет Ника Гварамия.



Директорами в телекомпании, согласно выписке из Реестра предпринимательских юридических лиц, являются бывшие юристы телекомпании «Рустави 2» Дмитрий Садзаглишвили и Тамта Мурадашвили, финансовым директором - Ираклий Нижарадзе.



Также, согласно выписке из Реестра, Нике Гварамия принадлежит 51% доли телекомпании, остальные 49% - Кахаберу Анджапаридзе.